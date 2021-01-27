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Стопкоронавирус.рф

Биолог назвала пять противопоказаний для прививки от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с "Лентой.ру" раскрыла пять главных противопоказаний, при которых не стоит делать прививку от коронавируса.
По словам эксперта, от прививки должны отказаться люди с ОРЗ, положительным тестом на COVID-19, постковидным состоянием, а также те, у кого имеются антитела IgM и тяжелые заболевания.

«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция»,

— пояснила биолог.
Постковидным состоянием специалист назвала наличие в организме только антител IgG, без IgM:

«У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому».

От прививки также должны отказаться люди с иммуносупрессией или рассеянным склерозом. Пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, «а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперты заявили о невозможности заболеть COVID-19 от вакцин.
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Коронавирус , Видео , Анча Баранова , Джордж Мэйсон , Lenta.ru
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