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Стопкоронавирус.рф

Эксперты заявили о невозможности заболеть COVID-19 от вакцин 

Даня Виттиг 3 часа назад
Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что заболеть коронавирусом после введения вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" нельзя.

"В них просто нет живого вируса. Но если речь идет о введении ослабленного вируса, то, действительно, моделируется процесс легкого течения заболевания. При выработке антител может происходить повышение температуры".

Ослабленный вирус, по словам эксперта, содержится в вакцине "КовиВак" центра имени Чумакова.

"Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее эффективно прививаться живой ослабленной вакциной, которая дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител".

Однако делать это стоит не раньше осени. Эксперт также уточнил, что между первой и второй дозой вакцины "Спутник V" нужно себя беречь, так как пока организм вырабатывает антитела, он ослаблен.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому точно нужно вакцинироваться.
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Коронавирус , Видео , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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