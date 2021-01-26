Эксперты заявили о невозможности заболеть COVID-19 от вакцин 

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что заболеть коронавирусом после введения вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" нельзя.

"В них просто нет живого вируса. Но если речь идет о введении ослабленного вируса, то, действительно, моделируется процесс легкого течения заболевания. При выработке антител может происходить повышение температуры".

Ослабленный вирус, по словам эксперта, содержится в вакцине "КовиВак" центра имени Чумакова.

"Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее эффективно прививаться живой ослабленной вакциной, которая дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител".

Однако делать это стоит не раньше осени. Эксперт также уточнил, что между первой и второй дозой вакцины "Спутник V" нужно себя беречь, так как пока организм вырабатывает антитела, он ослаблен.