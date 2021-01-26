Малышева объяснила, кому точно нужна вакцина от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила группы риска, которым срочно нужно вакцинироваться от COVID-19.
"Им надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации", — отметила Малышева.
Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки. Малышева выделила такие факторы:
— Возраст старше 65 лет;
— Ожирение;
— Хронические болезни почек;
— Заболевание легких;
— Онкологические заболевания (не в острой фазе);
— Сердечно-сосудистые заболевания.
Рамблер сообщал, когда вакцину делать уже поздно.