Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, после какого возраста прививку делать уже не стоит. Об этом сообщает «Лента ру».
По ее мнению, предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет.

«Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна», — сказала Баранова.

Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.

«Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. И на этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — объяснила Баранова.

Ранее "Рамблер" сообщал, какое предупреждение прилагается к русской вакцине.
Видео дня. 8 вещей, которые происходят с вами во сне
Комментарии 4
Коронавирус , Анча Баранова , Джордж Мэйсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение