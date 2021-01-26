Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от COVID-19 

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, после какого возраста прививку делать уже не стоит. Об этом сообщает «Лента ру».
По ее мнению, предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет.
«Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна», — сказала Баранова.
Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.
«Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. И на этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — объяснила Баранова.
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