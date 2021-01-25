В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение. Об этом сообщают РИА Новости.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкобольных и других категорий пациентов:
"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российскую вакцину от COVID-19 одобрили в Пакистане.