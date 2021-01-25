Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение 

Мира Маркина 2 часа назад
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение. Об этом сообщают РИА Новости.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкобольных и других категорий пациентов:

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российскую вакцину от COVID-19 одобрили в Пакистане.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение