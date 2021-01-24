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Российскую вакцину от COVID-19 одобрили в Пакистане 

Стелла Шмель 4 часа назад
Российскую вакцину от COVID-19 одобрили в Пакистане
Фото: РИА Новости
Вакцину российского производства "Спутник V" одобрил Пакистан. В стране ее будут применять в экстренных случаях, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.
"Спутник V" стал третьей вакциной, одобренной в Пакистане, до этого власти страны разрешили применять AstraZeneca и Sinopharm.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 12 государствах: это Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.
Ранее "Рамблер" писал, стоит ли прививаться двумя вакцинами сразу.
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