Российскую вакцину от COVID-19 одобрили в Пакистане 

Все новости на карте

Вакцину российского производства "Спутник V" одобрил Пакистан. В стране ее будут применять в экстренных случаях, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

"Спутник V" стал третьей вакциной, одобренной в Пакистане, до этого власти страны разрешили применять AstraZeneca и Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 12 государствах: это Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.