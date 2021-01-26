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Врач: весной заболеваемость COVID-19 снизится в два раза 

Стелла Шмель 3 часа назад
Врач: весной заболеваемость COVID-19 снизится в два раза
Фото: РИА Новости
Врач-вакцинолог Евгений Тимаков озвучил свой прогноз по заболеваемости коронавирусом на весну и лето 2021 года. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

"Ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться, поскольку уже очень много невосприимчивых людей, то есть формируется популяционный иммунитет. Сейчас мы видим стабилизацию в Москве и небольшую стабилизацию по России. К концу февраля будет выраженное снижение количества заболевших уже и по России",

— сказал он, комментируя данные разработанной в Центре экономических исследований математической модели.

"Весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. Количество заболевающих будет то увеличиваться, то уменьшаться, поскольку после зимы у людей снижается иммунитет, возникает нехватка витаминов, появляется депрессия, потому что зимой не хватало солнца. Из-за этого количество заболевших будет то повышаться, то понижаться, но со стойкой тенденцией к снижению заболеваемости",

— заявил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что родственники погибших в Ухане захотели рассказать "правду о COVID-19".
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Коронавирус , Евгений Тимаков , ИА Sputnik
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