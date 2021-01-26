Родные погибших в Ухане захотели рассказать «правду о COVID-19»

Родные тех, кто умер от коронавируса в Ухане, пожелали встретиться с приехавшими в страну специалистами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Родственники считают, что обязаны донести правда о происходящем в стране в 2020 году, вопреки силам китайских властей. Об этом сообщает издание Associated Press.

"Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления",

— заявил один из родственников погибших Жэн Хай. Его отец умер от COVID-19 в феврале 2020 года.

Хай считает, что китайские власти умалчивали об истинной опасности вируса и скрывали факты смерти, а теперь пытаются давить на родственников умерших.