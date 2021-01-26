Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения добавил, что после болезни человек приобретает стойкий иммунитет, который сохраняется семь-восемь месяцев.

По словам ученого Арега Тотоляна, иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и сохраняется дольше, чем поствакцинальный, но это правило не распространяется на коронавирус.

Тотолян объяснил, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются антитела, а у многих они не дают защиту от повторного инфицирования.