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Стопкоронавирус.рф

7 месяцев: Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Министр здравоохранения добавил, что после болезни человек приобретает стойкий иммунитет, который сохраняется семь-восемь месяцев.
По словам ученого Арега Тотоляна, иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и сохраняется дольше, чем поствакцинальный, но это правило не распространяется на коронавирус.
Тотолян объяснил, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются антитела, а у многих они не дают защиту от повторного инфицирования.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие враги иммунитета соседствуют с вами дома.
Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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