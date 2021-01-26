Российские вакцины от COVID проверят на халяльность и кошерность

В Международном центре сертификации «Халяль» потребовали подтверждение халяльности российских вакцин от COVID-19. Об этом сообщил гендиректор центра Айдар Газизов. Его слова передают РИА Новости.

Эксперт заявил, что халяльность вакцины «снимет много проблем и дискуссий» в исламском сообществе в России.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в разговоре с агентством отметил, что евреям не важна кошерность препаратов для прививки, потому что их не едят. Он указал, что вакцина может быть хоть из свинины, но это не должно мешать вакцинации.

«Важность сохранения жизни, по законам иудаизма, все равно на первом месте», — добавил раввин.

В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии.