Чем опасна вакцинация для бессимптомных носителей COVID-19 

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, вакцинация не несет рисков. При наличии клинических проявлений болезни: температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, лучше перенести вакцинацию на более поздний срок.

Также специалист напомнил, что разрешение на вакцинацию необходимо получить от врача, специалиста по вакцинопрофилактике. Академик уточнил, что людям в возрасте 90 лет и старше нужно дождаться формирования коллективного иммунитета.

Тотолян отметил, что некоторые заболевания относятся к абсолютным противопоказаниям к вакцинации — первичные иммунодефициты.