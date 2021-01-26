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Чем опасна вакцинация для бессимптомных носителей COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Чем опасна вакцинация для бессимптомных носителей COVID-19
Фото: depositphotos.com
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, вакцинация не несет рисков. При наличии клинических проявлений болезни: температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, лучше перенести вакцинацию на более поздний срок.
Также специалист напомнил, что разрешение на вакцинацию необходимо получить от врача, специалиста по вакцинопрофилактике. Академик уточнил, что людям в возрасте 90 лет и старше нужно дождаться формирования коллективного иммунитета.
Тотолян отметил, что некоторые заболевания относятся к абсолютным противопоказаниям к вакцинации — первичные иммунодефициты.
Ранее "Рамблер" сообщал, есть ли плюсы в побочных эффектах от ваакцины.
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Коронавирус , Арег Тотолян , РАН , Роспотребнадзор
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