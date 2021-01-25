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Стопкоронавирус.рф

Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины 

Анна Арсеньева 1 час назад
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев объяснил, о чем может говорить наличие реакции на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Побочные эффекты могут свидетельствовать о том, что иммунитет к инфекции у человека будет сильнее:

"Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный"

Как отметил врач, разработчики вакцины "Спутник V" заявляют, что после прививки иммунитет к коронавирусу сохранится около двух лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал сроки снятия ограничений в России.
Коронавирус , Видео , Николай Малышев
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