Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины 

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев объяснил, о чем может говорить наличие реакции на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Побочные эффекты могут свидетельствовать о том, что иммунитет к инфекции у человека будет сильнее:

"Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный"

Как отметил врач, разработчики вакцины "Спутник V" заявляют, что после прививки иммунитет к коронавирусу сохранится около двух лет.