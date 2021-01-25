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Врач назвал сроки снятия ограничений в России 

Анна Арсеньева 56 минут назад
Врач назвал сроки снятия ограничений в России
Фото: depositphotos.com
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил МИА "Россия сегодня".
По словам доктора медицинских наук, значительную часть ограничений снимут, когда от коронавируса вакцинируют 60-70% населения.

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", — заявил Малышев.

Однако, несмотря на вакцинацию, необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Как рассказал медик, это важно, потому что пока недостаточное количество людей обладает иммунитетом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что невролог объяснил, как вернуть вкус и обоняние после COVID-19.
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Коронавирус , Николай Малышев , РИА Новости
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