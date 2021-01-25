Невролог объяснил, как вернуть вкус и обоняние после COVID-19 

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик назвал способ вернуть обоняние и вкус после коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, ученые до сих пор не установили причины, которые влияют на потерю вкусов и запахов при заражении COVID-19:

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении».

Будик также добавил, что нередко люди страдают от данных нарушений еще на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Медик посоветовал проводить специальный тренинг: 20 секунд в день воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы вроде гвоздики и корицы, которые заставят нужные органы активно работать:

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа».

Кроме того, невролог порекомендовал закапывать в нос раствор витамина A и потреблять в течение недели омегу-3. Будик отметил, что вкусовые ощущения будут восстанавливаться параллельно.