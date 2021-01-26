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Врачи собрали самые частые жалобы перенесших COVID пациентов 

Даня Виттиг 3 часа назад
Врачи собрали самые частые жалобы перенесших COVID пациентов
Фото: depositphotos.com
Главный врач «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова назвала самые частые жалобы пациентов, переболевших COVID-19.
По ее словам, это слабость, травмирующие воспоминания о тяжелых днях болезни, боль в груди, одышка и бессонница.
В некоторых случаях люди теряли аппетит, замечали сбой рецепторов вкуса и запаха, сухость слизистой глаз и конъюнктивит.
Некоторые осложнения при этом могут проявляться спустя длительное время после болезни. Так, боли в суставах, груди, депрессивные состояния могут появиться только через два месяца после выздоровления.

«К сожалению, COVID-19 зачастую не проходит бесследно. Болезнь негативно сказывается на состоянии многих органов и систем. Это происходит потому, что вирус SARS-CoV-2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга», — объяснила врач.

Врач призвала перенесших коронавирус граждан тщательно прислушиваться к изменениям в организме.
Ранее "Рамблер" сообщал, как коронавирус влияет на глаза.
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