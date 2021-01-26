Офтальмолог: COVID-19 вызывает обострение заболеваний глаз 

Врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко рассказала, почему кронавирус может отразиться на глазах. Об этом сообщает радио Sputnik.
Врач напомнила, что инфекция вызывает обострение хронических заболеваний, в том числе и в области офтальмологии.
«Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет», — пояснила врач.
По ее словам, люди с аллергическими заболеваниями глаз в анамнезе страдают от обострения недуга через несколько недель после коронавируса.
Также COVID-19 может «разбудить» другие хронические заболевания, например, глаукому.
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