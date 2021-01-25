Врач предупредил о возможной третьей волне пандемии 

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин оценил вероятность третьей волны пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам медика, сейчас наступила "медленная" фаза пандемии: число новых случаев COVID-19 растет, но не быстро. На новогодние праздники люди сидели по домам, кроме того, действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. Это снизило заболеваемость. Однако весной может случиться очередной всплеск:
"Впрочем, я не исключаю определенного подъема к весне, когда больше людей станут проводить время вне дома", — сказал врач.
Он отметил, что статистика заболеваемости весной может сравниться с прошлогодней, если люди перестанут соблюдать меры безопасности:
"Полагаю, весной заболеваемость может подняться до 4–5 тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения".
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснил, что мешает выработке антител после COVID-19.