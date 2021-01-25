Врач объяснил, что мешает выработке антител после COVID-19 

Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, почему у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, слабо вырабатываются антитела. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, это может происходить из-за некоторых лекарств. Значительно меньшее количество антител вырабатывается у тех, кому назначили антивирусные препараты.
"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", — объяснил врач.
Ранее "Рамблер" сообщал, что инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины.