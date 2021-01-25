19 290 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.