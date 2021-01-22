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Свежий воздух снимает риск заражения коронавирусом 

Даня Виттиг 3 часа назад
Свежий воздух снижает риск заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Пациенты с COVID-19 страдают от проблем с легкими, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни оказывает влияние качество воздуха.
Болибок напомнил, что течение всех респираторных заболеваний можно облегчить, если воздух насыщен кислородом. При этом грязный воздух повышает восприимчивость к вирусным инфекциям.
Врач призвал россиян хорошо проветривать, тщательно убирать квартиру и очищать комнаты от пыли.

«Прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — сказал специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал, какой увлажнитель воздуха купить.
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