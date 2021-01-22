Свежий воздух снижает риск заражения коронавирусом

Пациенты с COVID-19 страдают от проблем с легкими, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни оказывает влияние качество воздуха.

Болибок напомнил, что течение всех респираторных заболеваний можно облегчить, если воздух насыщен кислородом. При этом грязный воздух повышает восприимчивость к вирусным инфекциям.

Врач призвал россиян хорошо проветривать, тщательно убирать квартиру и очищать комнаты от пыли.