Опубликованы новые данные по COVID-19 в России 

В России по состоянию на 24 января выявлено 21 127 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.
За прошедшие сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
За все время в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 462 летальных исхода, выздоровело 3 131 760 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что такое хронический COVID-19 и кого он может коснуться.