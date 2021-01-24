Опубликованы новые данные по COVID-19 в России 

В России по состоянию на 24 января выявлено 21 127 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

За прошедшие сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 462 летальных исхода, выздоровело 3 131 760 человек.