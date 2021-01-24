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Что такое хронический COVID-19 и кого он может коснуться 

Мира Маркина 1 час назад
Что такое хронический COVID-19 и кого он может коснуться
Фото: depositphotos.com
С каждым днем COVID-19 поражает все больше людей. Но пока одни переносят заболевание в течение 1,5 недель, другие ощущает на себе последствия заболевания в течение трех и больше месяцев. Не так давно врачи стали называть такую форму коронавируса хронической.
Подробнее о том, как ее распознать и кто находится в повышенной группе риска — в материале "Рамблера".
Одна из крупных американских групп поддержки больных хроническим COVID-19 провела опрос среди пациентов и выделила несколько симптомов, наиболее часто встречающихся у тех, кто переносит заболевание в подобной форме. К ним относятся:
  • Боли непонятного происхождения в теле
  • Затяжные проблемы с дыханием
  • Постоянная усталость
  • Невозможность заниматься спортом
  • Серьезные нарушения концентрации внимания
  • Головные боли
  • Бессонница
  • Регулярные сильные головокружения
Предсказать, кого коснется хронический COVID-19 практически невозможно. Подчас он проявляется даже у молодых пациентов, которые перенесли недуг в легкой и даже бессимптомной форме. По предварительным данным, с хроническим коронавирусом в той или иной мере сталкиваются от 10% до 87% заболевших.
Ученые также не могут однозначно ответить на вопрос — как долго длится хронический коронавирус. По мнению специалистов, далеко не все последствия недуга изучены. Согласно самой распространенной версии, COVID-19 остается в организме, если не навсегда, то очень надолго. И, перейдя в хроническую стадию, эта инфекция может проявиться в любой момент.
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