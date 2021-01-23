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В России выявлен 20 921 новый случай коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России выявлен 20 921 новый случай коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлен 20 921 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 3 698 273. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121). В 11,2% люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России зафиксировано 559 летальных исходов, полностью выздоровело 27 779 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у переболевших COVID появляется метеозависимость.
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