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В России выявлен 20 921 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 3 698 273. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121). В 11,2% люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксировано 559 летальных исходов, полностью выздоровело 27 779 человек.