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Какие существуют риски между первым и вторым уколами «Спутника V» 

Мария Грибова 1 час назад
Какие существуют риски между первым и вторым уколами «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Между первым и вторым уколами вакцины от коронавируса «Спутник V» есть риск не только повторно заразиться инфекцией, но и перенести ее тяжелее. Об этом рассказала врач-инфекционист клинической больницы имени Боткина Мария Белопольская в разговоре с изданием «Доктор Питер».

«После вакцинации иммунная система все-таки ослаблена, она "работает" на вакцину, соответственно резервов на борьбу с реальной болезнью у нее остается мало. В принципе в первое время после прививки заболеть легче, чем в обычном состоянии — не важно, коронавирусом или другой инфекцией»,

— заявила специалист.
Однако при этом она отметила, что на практике подобных случаев не было. И добавила, что, если пациент заболеет после первого укола, то второй компонент вакцины ему вводить уже не будут.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые определили пять типов коронавирусной инфекции.
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