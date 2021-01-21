Ученые определили пять типов коронавирусной инфекции 

Ученые Боннского университета поделили случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.

Специалисты провели анализ работы иммунных генов. И им удалось выявить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме. Группы были выделены по состоянию генов у клеток нейтрофилов.

Однако ученые допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, что им еще предстоит выяснить.