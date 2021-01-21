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Ученые определили пять типов коронавирусной инфекции 

Мария Грибова 1 час назад
Ученые определили пять типов коронавирусной инфекции
Фото: РИА Новости
Ученые Боннского университета поделили случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.
Специалисты провели анализ работы иммунных генов. И им удалось выявить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме. Группы были выделены по состоянию генов у клеток нейтрофилов.
Однако ученые допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, что им еще предстоит выяснить.
Ранее «Рамблер» писал о том, что инфекционист назвал сроки защиты после разных вакцин.
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