Инфекционист назвал сроки защиты после разных вакцин 

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, какой срок защиты дают разные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Автор объяснил, что самый длительный и сильный иммунитет развивается после «Спутника V». При этом у вакцины есть побочные явления, например, недомогание, мышечные боли, повышение температуры, боль в месте укола.

«ЭпиВакКорона» легче переносится, но дает менее продолжительный эффект.

«Если от "Спутника V" иммунитет будет один-два года, то от "ЭпиВакКороны" где-то на полгода-год», — сказал Тимаков.

Вакцинолог считает, чт если вирус будет серьезно мутировать, то эффективнее использовать «КовиВак» от Центра имени Чумакова. По длительности защиты она занимает второе место.