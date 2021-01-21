Инфекционист назвал сроки защиты после разных вакцин 

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, какой срок защиты дают разные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Автор объяснил, что самый длительный и сильный иммунитет развивается после «Спутника V». При этом у вакцины есть побочные явления, например, недомогание, мышечные боли, повышение температуры, боль в месте укола.
«ЭпиВакКорона» легче переносится, но дает менее продолжительный эффект.
«Если от "Спутника V" иммунитет будет один-два года, то от "ЭпиВакКороны" где-то на полгода-год», — сказал Тимаков.
Вакцинолог считает, чт если вирус будет серьезно мутировать, то эффективнее использовать «КовиВак» от Центра имени Чумакова. По длительности защиты она занимает второе место.
«Это старая известная технология производства прививок, когда берется цельный вирус. Он инактивируется, расщепляется, но все его кусочки присутствуют в вакцине, и иммунитет вырабатывается на все компоненты вируса», — уточнил иммунолог.
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