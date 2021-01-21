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Противопоказания и хранение: отличия между вакцинами от COVID-19 

Даня Виттиг 4 часа назад
Противопоказания и хранение: отличия между вакцинами от COVID-19
Фото: Depositphotos
Врачи объяснили, в чем разница между тремя типами российсих вакцин. «Спутник V» считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергиям, имеющим проблемы со здоровьем и иммунитетом. «КовиВак» неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать. Об этом сообщают «Известия».
Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, но не для детей и подростков. Ей также нельзя вакцинировать лиц с диабетом, болезнями дыхательной системы, инфекционными, аутоиммунными и онкозаболеваниями.
«ЭпиВакКорона» не рекомендована при иммунодефиците, эпилепсии, инсульте, заболеваниях центральной нервной системы и системы кроветворения. Противопоказания для третьей вакцины пока не опубликованы.
Обилие вакцин поможет привить большую часть населения в зависимости от особенностей организма каждой группы. Однако полное представление о действии каждой вакцины ученые будут иметь примерно через год.
Ранее "Раамбдер" сообщал, будет ли прививка давать человеку дополнительные права.
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Коронавирус , COVID-19
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