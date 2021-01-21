Противопоказания и хранение: отличия между вакцинами от COVID-19 

Врачи объяснили, в чем разница между тремя типами российсих вакцин. «Спутник V» считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергиям, имеющим проблемы со здоровьем и иммунитетом. «КовиВак» неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать. Об этом сообщают «Известия».

Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, но не для детей и подростков. Ей также нельзя вакцинировать лиц с диабетом, болезнями дыхательной системы, инфекционными, аутоиммунными и онкозаболеваниями.

«ЭпиВакКорона» не рекомендована при иммунодефиците, эпилепсии, инсульте, заболеваниях центральной нервной системы и системы кроветворения. Противопоказания для третьей вакцины пока не опубликованы.

Обилие вакцин поможет привить большую часть населения в зависимости от особенностей организма каждой группы. Однако полное представление о действии каждой вакцины ученые будут иметь примерно через год.