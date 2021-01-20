Матвиенко: прививка не будет давать дополнительных прав 

В России не планируется введение "ковид-паспортов" для тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Матвиенко, данные обо всех вакцинированных поступят в специальный электронный реестр. Однако о введении "ковид-паспортов" речи не идет. Спикер также уточнила, что прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возмжностей.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что на сегодняшний день получение сертификата о вакцинации доступно на сайте Госуслуг. Однако он необходим лишь для информирования пациентов.
При этом не так давно портал SuperJob провел опрос и выяснил, что около 60% россиян выступают против "ковид-паспортов".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал о том, что Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих.