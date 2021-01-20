Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Матвиенко: прививка не будет давать дополнительных прав 

Мира Маркина 1 час назад
В России не планируется введение "ковид-паспортов" для тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Матвиенко, данные обо всех вакцинированных поступят в специальный электронный реестр. Однако о введении "ковид-паспортов" речи не идет. Спикер также уточнила, что прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возмжностей.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что на сегодняшний день получение сертификата о вакцинации доступно на сайте Госуслуг. Однако он необходим лишь для информирования пациентов.
При этом не так давно портал SuperJob провел опрос и выяснил, что около 60% россиян выступают против "ковид-паспортов".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал о том, что Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих.
Коронавирус , Видео , Валентина Матвиенко , Михаил Мурашко , Министерство обороны , Минздрав РФ , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение