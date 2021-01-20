Матвиенко: прививка не будет давать дополнительных прав 

По словам Матвиенко, данные обо всех вакцинированных поступят в специальный электронный реестр. Однако о введении "ковид-паспортов" речи не идет. Спикер также уточнила, что прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возмжностей.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что на сегодняшний день получение сертификата о вакцинации доступно на сайте Госуслуг. Однако он необходим лишь для информирования пациентов.

При этом не так давно портал SuperJob провел опрос и выяснил, что около 60% россиян выступают против "ковид-паспортов".