Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих 

Минобороны начало прививать от коронавируса членов семей военнослужащих. Решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.
«В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется», — пояснили в Минобороны.
Сотрудники, что вакцинация позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооруженных силах в короткие сроки.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем нужно прививаться от COVID-19.