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Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих 

Даня Виттиг 34 минуты назад
Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих
Фото: depositphotos.com
Минобороны начало прививать от коронавируса членов семей военнослужащих. Решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется», — пояснили в Минобороны.

Сотрудники, что вакцинация позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооруженных силах в короткие сроки.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем нужно прививаться от COVID-19.
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Коронавирус , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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