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Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19 

Даня Виттиг 1 час назад
Мясников объяснил, кому и зачем нужно прививаться от COVID
Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"
Массовое вакцинирование необходимо людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы что ждем от вакцинации? Правильно — коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей».

Дело в том, что коллективный иммунитет нужен не вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину»

«Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — пояснил он.

Эксперт объяснил, что вакцинированным людям коллективный иммунитет не нужен, так как они уже защищены.

«Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий — несомненно».

Ранее "Рамблер" сообщал, почему тихую гипоксемию признали симптомом коронавируса.
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Комментарии 11
Коронавирус , Александр Мясников
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