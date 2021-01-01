Мясников объяснил, кому и зачем нужно прививаться от COVID

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Массовое вакцинирование необходимо людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников

«Мы что ждем от вакцинации? Правильно — коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей».

Дело в том, что коллективный иммунитет нужен не вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину»

«Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — пояснил он.

Эксперт объяснил, что вакцинированным людям коллективный иммунитет не нужен, так как они уже защищены.