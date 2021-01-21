Аллергия на вакцину от COVID-19 может вызвать паралич 

«Парез лицевого нерва, кстати, отмечался не только в Израиле, были случаи и в Канаде, и в США. Да, они связаны с вакцинацией. Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, он проходит. Конечно, может быть, не так быстро, но в принципе на таком же горизонте, как, скажем, тик глаза»,