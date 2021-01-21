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Аллергия на вакцину от COVID-19 может вызвать паралич 

Мария Грибова 44 минуты назад
Аллергия на вакцину от COVID-19 может вызвать паралич
Фото: РИА Новости
Некоторые пациенты после первой дозы препарата Pfizer обнаружили у себя паралич лицевого нерва — частичное онемение мышц, которое впоследствии приводит к перекосу лица. Такие последствия вакцины уже зафиксировали у 13 жителей Израиля, получивших первую дозу препарата Pfizer, об этом сообщили в Минздраве страны.
Врачи отмечают, что подобная реакция организма относится к аллергическим, и может возникнуть у разных групп пациентов.

«Парез лицевого нерва, кстати, отмечался не только в Израиле, были случаи и в Канаде, и в США. Да, они связаны с вакцинацией. Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, он проходит. Конечно, может быть, не так быстро, но в принципе на таком же горизонте, как, скажем, тик глаза»,

— заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, выступая на Первом канале.
А руководитель реабилитационного центра «Преодоление» Александр Комаров в разговоре с «Газета.Ru» пояснил, что аллергенный потенциал имеет каждая вакцина.
Ранее «Рамблер» писал об отличиях между вакцинами от COVID-19.
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Коронавирус , Анча Баранова , Александр Комаров , Джордж Мейсон , Минздрав РФ , Газета.Ru
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