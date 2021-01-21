Врач рассказал, что после COVID тяжело восстановить кишечник

Врач-ревматолог Павел Евдокименко рассказал, что после коронавируса труднее всего восстановить кишечник. Этим он поделился в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Эксперт отметил, что в большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. А способствовать восстановлению могут продукты пчеловодства, витамины группы B, малина с минимальным количеством сахара и калина.

Евдокименко также поделился, из-за чего больной COVID-19 может чувствовать себя наиболее разбитым. По его словам, это связано с физическим переутомлением, недосыпом и стрессами.