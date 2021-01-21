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Боль в правом плече: как выявить скрытую болезнь печени 

Даня Виттиг 6 часов назад
Боль в правом плече: как выявить скрытую болезнь печени
Фото: depositphotos.com
О жировом гепатозе печени свидетельствуют хроническая усталость и боль в правом плече. О скрытой форме опасной болезни сообщает издание Express.
Болезнь начинает развиваться, если в организме человека не успевает перерабатываться жир. Вещество производится в чрезмерном объеме, не усваивается и приводит к жировому гепатозу печени.
Главный признак заболевания — усталость, которая проявляется как в периодической, так и в постоянной форме. О заболевании также может свидетельствовать боль в правой верхней части живота или плече.
Ситуацию усугубит злоупотребление спиртными напитками. Но даже не пьющие люди могут обнаружить подобное заболевание.
Ранее "Рамблер" сообщал, как еда может восстановить печень.
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