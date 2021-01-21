Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует 

"Когда изменения происходят точечно, то вирус остается неизменным, другие перестановки приводят к мутации. Если изменения у него произошли при случайном попадании к новому «хозяину» и ему так легче жить, то эта форма закрепится и вытеснит предыдущий вариант", — рассказал Чепурнов «360».