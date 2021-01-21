Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует 

Коронавирус начал мутировать. Сейчас в мире обнаружили британскую, южноафриканскую и калифорнийскую разновидность вируса. Штаммы оказались более заразны, но на тяжесть течения болезни не влияют. Ситуацию прокомментировал сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.
В основе вируса лежит молекула РНК, представляющая собой длинную цепочку. Она состоит из последовательности четырёх компонентов: аденина, гуанина, цитозина и урацила. Для удобства ученые используют только буквы: АГЦУ. Эти компоненты могут выстраиваться в любой последовательности.
"Когда изменения происходят точечно, то вирус остается неизменным, другие перестановки приводят к мутации. Если изменения у него произошли при случайном попадании к новому «хозяину» и ему так легче жить, то эта форма закрепится и вытеснит предыдущий вариант", — рассказал Чепурнов «360».
Ранее "Рамблер" сообщал, когда будет готова система, определяющая британский штамм.