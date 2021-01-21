Вирусолог оценил важность самоизоляции во время вакцинации 

Руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов объяснил, нужно ли соблюдать режим самоизоляции в период между первой и второй дозами вакцины от COVID-19.
"За две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть. Самоизоляция, к которой мы привыкли, здесь она действительно оправдана".
По его словам, по правилам вакцинацию нужно проводить заранее до периода эпидемии, но сейчас выбора нет.
"Человечество постановлено вирусом в такие условия, что мы вынуждены бороться немножко не по правилам. Это, конечно, снизит эффективность вакцинных мероприятий, но это произойдет не потому, что вакцины плохие, а потому, что мы в таких условиях находимся", — добавил ученый.
Ранее "Рамблер" сообщал, как долго человек остается заразным после вакцинации COVID-19.