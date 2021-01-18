В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным 

Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в России Мелита Вуйнович рассказала, как долго больной коронавирусом остается заразным. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник.

По словам Вуйнович, по предварительным данным, большинство людей являются переносчиками COVID-19 только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.