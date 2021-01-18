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В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным 

Мира Маркина 2 часа назад
В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным
Фото: depositphotos.com
Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в России Мелита Вуйнович рассказала, как долго больной коронавирусом остается заразным. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник.
По словам Вуйнович, по предварительным данным, большинство людей являются переносчиками COVID-19 только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников сравнил эпидемию ожирения с пандемией коронавируса.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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