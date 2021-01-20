Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за границу 

"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж",