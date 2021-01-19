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В Китае возник новый эпицентр пандемии коронавируса 

Катерина Саломе 33 минуты назад
В Китае возник новый эпицентр пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com
В Китае, на севере-востоке, образовался новый эпицентр пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 106 случаев заражения коронавируса в стране. 43 из них было выявлено в северо-восточной провинции Цзилинь, которая и стала новым очагом заболеваемости. Еще 35 заболевших COVID-19 было обнаружено в провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от первой волны пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что московская скорая усиливает меры по выявлению британского штамма COVID-19.
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