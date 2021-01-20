Ученые признали ивермектин эффективным при COVID-19 

Результаты предварительного исследования показали, что ивермектин подавляет передачу COVID-19 от человека к человеку, уменьшая вирусную нагрузку и продолжительность симптомов у людей с легкой формой COVID-19.

Исследователи проверили, может ли максимальная рекомендованная в Европе доза доза известного противопаразитного препарата ивермектина повлиять на передачу вируса при введении в первые дни после появления симптомов. Как известно, данное средство уменьшает репликацию COVID-19 в клеточных линиях, но при этом надежных данных о его влиянии на инфекцию у людей было недостаточно, несмотря на широкое использование препарата в Латинской Америке.

В ходе исследования 24 испытуемых с легкими симптомами коронавируса принимали либо одну дозу препарата, либо плацебо в течение 72 часов после появления первых признаков заболевания. Оказалось, что средняя вирусная нагрузка в группе, получавшей ивермектин, была ниже (примерно в 3 раза ниже через четыре дня и до 18 раз ниже через семь дней после лечения), хотя разница не была статистически значимой.

Кроме того, у пациентов, принимавших препарат, также отмечалось сокращение продолжительности некоторых симптомов (потери обоняния и вкуса на 50% и кашля на 30%). У всех пациентов были обнаружены вирус-специфические антитела IgG, но средний уровень антител в группе лечения был ниже, чем в группе плацебо. Это также указывает на пониженную вирусную нагрузку. Однако эффективность препарата еще необходимо подтвердить в более крупных исследованиях.