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ВОЗ и Китай обвинили в замедленной реакции на COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
ВОЗ и Китай обвинили в замедленной реакции на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Независимый исследовательский совет из Швейцарии обвинил власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения в заторможенной реакции на эпидемию коронавируса. Об этом сообщает CNN.

"Меры обеспечения публичного здоровья могли быть введены более резко как на местном, так и на национальном уровне в Китае в январе 2020 года",

— заявили от лица экспертного совета, председателями которого являются бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф.
Эксперты призвали обсудить реформы в ВОЗ, так как данный момент, по мнению специалистов, у организации недостаточно полномочий, чтобы выполнять те функции, исполнения которых все от нее ждут.
Ранее "Рамблер" писал, что врач посоветовал есть перед вакцинацией от COVID-19 белковые продукты.
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Коронавирус , Эллен Джонсон , ВОЗ
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