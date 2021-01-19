Врач посоветовал есть перед вакцинацией белковые продукты

Стало известно, что следует включить в рацион питания перед прививкой от коронавируса. Как рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян, организму в этот период требуются белковые продукты. Его слова приводит РИА "Новости".
"Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела — это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке — это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было",
— сказал он.
После того, как вакцинация будет пройдена, необходимо обратить внимание на уровень витамина D в организме.
"Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов",
— заявил Тутельян.
Ранее "Рамблер" писал, что по словам ВОЗ, вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса.