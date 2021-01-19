Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач посоветовал есть перед вакцинацией от COVID-19 белковые продукты 

Стелла Шмель 55 минут назад
Врач посоветовал есть перед вакцинацией белковые продукты
Фото: РИА Новости
Стало известно, что следует включить в рацион питания перед прививкой от коронавируса. Как рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян, организму в этот период требуются белковые продукты. Его слова приводит РИА "Новости".

"Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела — это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке — это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было",

— сказал он.
После того, как вакцинация будет пройдена, необходимо обратить внимание на уровень витамина D в организме.

"Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов",

— заявил Тутельян.
Ранее "Рамблер" писал, что по словам ВОЗ, вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса.
Видео дня. Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение