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ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса 

Катерина Саломе 40 минут назад
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина не гарантирует полного истребления вируса SARS-CoV-2. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович уверена, что китайский вирус может превратиться в обычную сезонную простуду. Ее слова приводит «Российская газета».

«Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы»,

— заявила Вуйнович в интервью.
По словам специалиста, пока коронавирус слабо изучен. Поэтому точно не ясно, как он поведет себя в будущем.

«Мы должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех проблем. Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин — все то, что обеспечивает нашу безопасность»,

— подчеркнула председатель ВОВ.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Мясников нашел опасность новостей о побочных эффектах вакцины.
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Коронавирус , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , "Российская газета"
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