ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса 

«Мы должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех проблем. Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин — все то, что обеспечивает нашу безопасность»,