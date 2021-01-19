ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина не гарантирует полного истребления вируса SARS-CoV-2. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович уверена, что китайский вирус может превратиться в обычную сезонную простуду. Ее слова приводит «Российская газета».
«Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы»,
— заявила Вуйнович в интервью.
По словам специалиста, пока коронавирус слабо изучен. Поэтому точно не ясно, как он поведет себя в будущем.
«Мы должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех проблем. Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин — все то, что обеспечивает нашу безопасность»,
— подчеркнула председатель ВОВ.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Мясников нашел опасность новостей о побочных эффектах вакцины.