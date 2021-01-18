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Стопкоронавирус.рф

Мясников нашел опасность новостей о побочных эффектах западной вакцины 

Мира Маркина 1 час назад
Александр Мясников заявил, что в России возможен рост антипрививочных настроений среди населения. В своем Telegram-канале врач и телеведущий заявил, что нашел объяснение этому в регулярном появлении новостей о побочных эффектах западной вакцины от компании Pfizer.

«Если говорить людям, что молоко "Аленушка" полезное, а молоко "Буренушка" может убить — большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно!»,

— привел сравнение доктор.
Ведущий программы "О самом главном" рассказал, что к нему ежедневно обращаются люди, сомневающиеся в необходимости вакцинации. По словам специалиста, когда он советует пациентам привиться от коронавируса, ему в ответ рассказывают о новостях про «какие-то жуткие осложнения», а на уточнение врача, что речь о западной вакцине, «неопределенно хмыкают».

«Люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполирует на все вакцинацию от COVID-19 в целом! Неужели не понятно?»,

— возмутился медик.
Мясников убежден: подобными статьями и новостями «мы сами активно плодим ряды противников вакцинации» и призвал «перестать множить их ряды» внутри страны.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса.
Комментарии 1
Коронавирус , Видео , Александр Мясников , Pfizer
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