Александр Мясников заявил, что в России возможен рост антипрививочных настроений среди населения. В своем Telegram-канале врач и телеведущий заявил, что нашел объяснение этому в регулярном появлении новостей о побочных эффектах западной вакцины от компании Pfizer

«Если говорить людям, что молоко "Аленушка" полезное, а молоко "Буренушка" может убить — большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно!»,

— привел сравнение доктор.

Ведущий программы "О самом главном" рассказал, что к нему ежедневно обращаются люди, сомневающиеся в необходимости вакцинации. По словам специалиста, когда он советует пациентам привиться от коронавируса, ему в ответ рассказывают о новостях про «какие-то жуткие осложнения», а на уточнение врача, что речь о западной вакцине, «неопределенно хмыкают».

«Люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполирует на все вакцинацию от COVID-19 в целом! Неужели не понятно?»,

— возмутился медик.

Мясников убежден: подобными статьями и новостями «мы сами активно плодим ряды противников вакцинации» и призвал «перестать множить их ряды» внутри страны.