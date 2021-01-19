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Ученые назвали воспаленные глаза признаком COVID-19 

Катерина Саломе 59 минут назад
Ученые назвали воспаленные глаза признаком COVID-19
Фото: depositphotos.com
В ходе исследования британские ученые из Anglia Ruskin University (ARU) установили, что по глазам тоже можно определить коронавирус. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.
Специалисты отметили, что на начальной стадии COVID-19 могут появиться зуд, воспаление и непереносимость света. При этом 81 процента респондентов заявили, что у них глазные симптомы появились в течение двух недель с момента проявления других симптомов коронавируса. У 80 процентов участников исследования глазная симптоматика проявлялась не более двух недель.
Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники, были светобоязнь (18 процентов), боль в глазах (16 процентов) и зуд в глазах (17 процентов).
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россияне описали последствия COVID-19.
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