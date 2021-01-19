Головокружение и боли в спине: россияне описали последствия COVID-19 

Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали о последствиях болезни. Некоторые из них оказались довольно необычными. Об этом сказано в закрытой группе «Нетипичный коронавирус» в Facebook.

«У меня уже седьмой месяц постоянно (…) кружится голова, никакие лечения не помогают. Точный диагноз не поставили, неврологи говорят, что это из-за депрессии, у самого уже опустились руки и нет надежды на выздоровление»,

— поделился подписчик.

Одна из фолловеров призналась, что уже несколько месяцев страдает от болей в спине, хотя переболела COVID-19 еще в октябре. Медики установить точную причину недуга не могут, а физиотерапия не дает результата.

Другая девушка рассказала, что после инфекции не может пить спиртные напитки. Ей становится после употребления резко плохо.

«Теперь не могу пить алкоголь, после становится очень плохо: очень сильно бьется сердце, такое ощущение, что сейчас упадешь в обморок… Вызывала два раза скорую, сказали, обострение невроза»,

— призналась она.