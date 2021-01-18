В ВОЗ призвали готовиться к 100 тысячам смертей от COVID-19 в неделю 

Эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сообщил, что число смертей от коронавируса достигнет 100 тысяч в неделю. С таким заявлением он выступил на совещании управленцев ВОЗ, сообщает информационное агентство Reuters.

«Эпидемиологическая ситуация сейчас динамична и отличается в разных регионах», — сказал Майк Райан.

По его словам, более 47% процентов смертей зафиксировано в Северной и Южной Америке. При этом их число продолжает расти. В Европе, как отметил представитель ВОЗ, показатели смертности стабилизируются, однако все еще находятся на высоком уровне.