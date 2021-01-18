Врач объяснила, что нельзя делать перед вакцинацией 

Врач-терапевт Людмила Черепенько рассказала, какие правила необходимо соблюдать перед вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает "МИР 24".

По словам медика, вакцину нельзя вводить во время острых респираторных заболеваний, обострения хронических заболеваний и аллергических реакций. Делать прививку можно только спустя четыре недели после выздоровления.

За несколько дней до вакцинации лучше избегать людных мест и контакта с больными ОРЗ. За сути до процедуры врач призвала не употреблять спиртное. Кроме того, в этот день нельзя ходить в бассейн, сауну, заниматься спортом, загорать, а также переохлаждаться. Возобновить физические тренировки можно только через два дня после прививки.