Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач объяснила, что нельзя делать перед вакцинацией 

Анна Арсеньева 1 час назад
Врач объяснила, что нельзя делать перед вакцинацией
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Людмила Черепенько рассказала, какие правила необходимо соблюдать перед вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает "МИР 24".
По словам медика, вакцину нельзя вводить во время острых респираторных заболеваний, обострения хронических заболеваний и аллергических реакций. Делать прививку можно только спустя четыре недели после выздоровления.
За несколько дней до вакцинации лучше избегать людных мест и контакта с больными ОРЗ. За сути до процедуры врач призвала не употреблять спиртное. Кроме того, в этот день нельзя ходить в бассейн, сауну, заниматься спортом, загорать, а также переохлаждаться. Возобновить физические тренировки можно только через два дня после прививки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи рассказали о побочных эффектах вакцин.
Видео дня. Как распознать опасные родинки на теле
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение