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Врачи рассказали о побочных эффектах вакцин 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что все вакцины имеют побочные эффекты. Об этом сообщает News.ru.
По словам медика, для созданной на основе аденовирусного вектора вакцины характерны легкие побочные эффекты. Среди них — повышенная температура, слабость, боли в месте введения вакцины. Однако это не сравнимо с тяжелым течением коронавируса.

«Если с человеком произошли сильные отклонения или что-то тяжелое, то нужно обращаться к медицине и смотреть, может ли это быть связано с вакцинацией или нет. Люди с тяжелыми и хроническими заболеваниями обязательно должны консультироваться со своими врачами перед вакцинацией», — предупредил вирусолог.

Профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак добавил, что хронические заболевания провоцируют нежелательные реакции организма на вакцину.

«Само понятие побочных эффектов и нежелательных реакций после прививки, это разные группы. Вот нежелательные реакции — это то, что следует через какое-то время от момента введения прививки. Обычно, если мы рассматриваем иммунный ответ на вакцину, то мы смотрим на два диапазона: немедленный и отсроченный. Вот немедленный ответ развивается в течение суток, а отсроченный через 3–4 суток», — рассказал Бабак.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Голикова назвала дату регистрации третьей вакцины.
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Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн
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