Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что все вакцины имеют побочные эффекты. Об этом сообщает News.ru.

По словам медика, для созданной на основе аденовирусного вектора вакцины характерны легкие побочные эффекты. Среди них — повышенная температура, слабость, боли в месте введения вакцины. Однако это не сравнимо с тяжелым течением коронавируса.

«Если с человеком произошли сильные отклонения или что-то тяжелое, то нужно обращаться к медицине и смотреть, может ли это быть связано с вакцинацией или нет. Люди с тяжелыми и хроническими заболеваниями обязательно должны консультироваться со своими врачами перед вакцинацией», — предупредил вирусолог.

Профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак добавил, что хронические заболевания провоцируют нежелательные реакции организма на вакцину.