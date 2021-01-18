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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Третья российская вакцина от COVID-19 произведена центром имени Чумакова. По словам Татьяны Голиковой, ее регистрация ожидается 18 февраля.

Вице-премьер отметила, что вакцину будут вводить дважды с интервалом в 14 дней. Хранить препарат необходимо при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов.