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Голикова назвала дату регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Третья российская вакцина от COVID-19 произведена центром имени Чумакова. По словам Татьяны Голиковой, ее регистрация ожидается 18 февраля.
Вице-премьер отметила, что вакцину будут вводить дважды с интервалом в 14 дней. Хранить препарат необходимо при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным.
Коронавирус , Видео , Татьяна Голикова , ВОЗ
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