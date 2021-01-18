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Стопкоронавирус.рф

Пациенты с высоким уровнем мтДНК чаще умирают от COVID-19 

Анна Арсеньева 1 час назад
Пациенты с высоким уровнем мтДНК чаще умирают от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Американские ученые выяснили, что у больных коронавирусом пациентов с высоким уровнем свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК) риск развития осложнений выше.
Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе взяли плазму крови у 97 пациентов, зараженных SARS-CoV-2. Оказалось, что у людей с тяжелой дисфункцией легких и тех, кто умер от осложнений, уровень митохондриальной ДНК был в 10 раз выше. Также при увеличенном количестве мтДНК в шесть раз превышен риск интубации, интенсивной терапии — в три раза, смерти — в два раза.
По словам ученых, подобные тесты лучше предсказывали тяжесть заболевания, чем анализы на другие маркеры. Митохондриальная ДНК показывает специфичное для гибели клеток и опасное для жизни человека воспаление. Ка отметили эксперты, тестирование не требует дорогого оборудования и может проводиться так же быстро, как и ПЦР-анализ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250%.
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